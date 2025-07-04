Ньюкасл близький до підписання колишнього вінгера Манчестер Юнайтед

Колишній гравець Манчестер Юнайтед, а нині півзахисник Ноттінгема Ентоні Еланга близький до переходу в Ньюкасл.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Шведський вінгер може перейти до складу "сорок" уже цього трансферного вікна. Сума переходу може скласти 55 млн фунтів.

Контракт гравця із Ньюкаслом близький до узгодження, адже керівництво прагне якомога швидше здійснити цей трансфер.

Ентоні Еланга приєднався до Ноттінгема з Манчестер Юнайтед улітку 2023 року за 16 млн євро.

Швед провів 43 матчі в усіх турнірах за "лісників" у сезоні-2024/2025. У цих поєдинках Еланга відзначився 6 голами та 12 асистами.