Артета: Субіменді принесе Арсеналу величезну кількість футбольного інтелекту
Мікель Артета
Getty Images
Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував підписання півзахисника Реал Сосьєдада та збірної Іспанії Мартіна Субіменді.
Слова тренера наводить пресслужба лондонського клубу.
"Мартін – гравець, який принесе в нашу команду величезну кількість якості та футбольного інтелекту. Він чудово впишеться в команду і має всі якості, щоб стати для нас ключовим гравцем.
Рівень, на якому він стабільно виступав протягом останніх кількох сезонів як за клуб, так і за збірну, – саме тому ми так раді бачити його з нами. Ми всі вітаємо Мартіна та його сім’ю у клубі", – заявив Артета.
Нагадаємо, Арсенал не розголошує тривалість контракту з Субіменді. За інформацією ЗМІ, трансфер хавбека обійшовся англійському клубу в 65 мільйонів євро.