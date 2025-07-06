Артета: Субіменді принесе Арсеналу величезну кількість футбольного інтелекту

Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував підписання півзахисника Реал Сосьєдада та збірної Іспанії Мартіна Субіменді.

Слова тренера наводить пресслужба лондонського клубу.

"Мартін – гравець, який принесе в нашу команду величезну кількість якості та футбольного інтелекту. Він чудово впишеться в команду і має всі якості, щоб стати для нас ключовим гравцем.

Рівень, на якому він стабільно виступав протягом останніх кількох сезонів як за клуб, так і за збірну, – саме тому ми так раді бачити його з нами. Ми всі вітаємо Мартіна та його сім’ю у клубі", – заявив Артета.