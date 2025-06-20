Субіменді завершив перехід у лондонський Арсенал – джерело

Півзахисник Реал Сосьєдада Мартін Субіменді переходить в лондонський Арсенал.

Про це інформує Фабріціо Романо.

Повідомляється, що всі деталі трансферу вже погоджено. Контракт Субіменді з Арсеналом – підписано.

Сума трансферу складе близько 65 мільйонів євро. Субіменді стане першим літнім новачком "канонірів".

У сезоні 2024/25 хавбек провів за іспанський клуб 48 матчів, в яких забив 2 голи та віддав 1 асист.

Раніше повідомлялося, що іспанець прибув до Лондона, де має завершити свій трансфер в Арсенал.