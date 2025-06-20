Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Субіменді завершив перехід у лондонський Арсенал – джерело

Андрій Мошкун — 20 червня 2025, 21:45
Субіменді завершив перехід у лондонський Арсенал – джерело
Мартін Субіменді
Instagram

Півзахисник Реал Сосьєдада Мартін Субіменді переходить в лондонський Арсенал.

Про це інформує Фабріціо Романо.

Повідомляється, що всі деталі трансферу вже погоджено. Контракт Субіменді з Арсеналом – підписано.

Сума трансферу складе близько 65 мільйонів євро. Субіменді стане першим літнім новачком "канонірів".

У сезоні 2024/25 хавбек провів за іспанський клуб 48 матчів, в яких забив 2 голи та віддав 1 асист. 

Раніше повідомлялося, що іспанець прибув до Лондона, де має завершити свій трансфер в Арсенал.

Реал Сосьєдад Футбольні трансфери Арсенал Лондон Мартін Субіменді

Мартін Субіменді

Хавбек Реал Сосьєдада прибув до Лондона задля завершення трансферу в Арсенал
Реал Сосьєдад погодився продати свого вихованця в Арсенал за трохи більше ніж 60 млн євро
Арсенал завершує трансфер Субіменді за 51 млн фунтів
Арсенал домовився про перехід півзахисника збірної Іспанії
Алонсо визначився з пріоритетними трансферами у Реалі

Останні новини