Проти Динамо не зіграє: Зальцбург практично погодив трансфер талановитого сенегальця
Едмунд Байду
x.com/FabrizioRomano
Австрійський Зальцбург наблизився до підписання 18-річного сенегальця Едмунда Байду.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).
За інформацією журналіста, "бики" заплатять за 18-річного футболіста норвезькому клубу Согндаль 3,3 млн євро. Також його нинішня команда може отримати 1,2 млн євро у вигляді бонусів.
Повідомляється, що Байду був цікавий 2 клубам АПЛ, але сам гравець вирішив приєднатися саме до Зальцбурга.
Нагадаємо, що австрійський клуб є суперником київського Динамо у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів. Сьогодні, 27 серпня, між клубами відбудеться матч-відповідь. Першу гру Зальцбург виграв з рахунком 2:0.