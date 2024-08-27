Проти Динамо не зіграє: Зальцбург практично погодив трансфер талановитого сенегальця

Австрійський Зальцбург наблизився до підписання 18-річного сенегальця Едмунда Байду.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).

За інформацією журналіста, "бики" заплатять за 18-річного футболіста норвезькому клубу Согндаль 3,3 млн євро. Також його нинішня команда може отримати 1,2 млн євро у вигляді бонусів.

Повідомляється, що Байду був цікавий 2 клубам АПЛ, але сам гравець вирішив приєднатися саме до Зальцбурга.

🔴⚪️🇬🇭 RB Salzburg agree deal to sign 2006 born talent Edmund Baidoo from Sogndal for €3.3m plus €1.2m add-ons.



Two Premier League clubs were also there but Baidoo decides for Salzburg as ideal step. pic.twitter.com/aMGc5mSAGy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2024

Нагадаємо, що австрійський клуб є суперником київського Динамо у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів. Сьогодні, 27 серпня, між клубами відбудеться матч-відповідь. Першу гру Зальцбург виграв з рахунком 2:0.