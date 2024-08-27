Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Проти Динамо не зіграє: Зальцбург практично погодив трансфер талановитого сенегальця

Руслан Травкін — 27 серпня, 11:30
Проти Динамо не зіграє: Зальцбург практично погодив трансфер талановитого сенегальця
Едмунд Байду
x.com/FabrizioRomano

Австрійський Зальцбург наблизився до підписання 18-річного сенегальця Едмунда Байду.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).

За інформацією журналіста, "бики" заплатять за 18-річного футболіста норвезькому клубу Согндаль 3,3 млн євро. Також його нинішня команда може отримати 1,2 млн євро у вигляді бонусів.

Повідомляється, що Байду був цікавий 2 клубам АПЛ, але сам гравець вирішив приєднатися саме до Зальцбурга.

Нагадаємо, що австрійський клуб є суперником київського Динамо у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів. Сьогодні, 27 серпня, між клубами відбудеться матч-відповідь. Першу гру Зальцбург виграв з рахунком 2:0.

РБ Зальцбург Футбольні трансфери Фабріціо Романо

РБ Зальцбург

Колишній тренер Динамо — про Ярмоленка: Він вже втратив швидкість та інші свої якості
Наставник Зальцбурга поділився очікуваннями від матчу-відповіді проти Динамо у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів
Динамо зіграє із Зальцбургом, Галатасарай прийме Янг Бойз у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів
Бражко розповів, що потрібно Динамо для перемоги над Зальцбургом
Шовковський висловив подяку ЗСУ напередодні гри із Зальцбургом у ЛЧ

Останні новини