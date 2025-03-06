Захисник збірної України пропустить декілька матчів Динамо через травму

Захисник київського Динамо та збірної України Олександр Тимчик отримав травму та найімовірніше пропустить декілька матчів.

Про це повідомляє пресслужба "біло-синіх".

Він отримав пошкодження на тренуванні під час підготовки до матчу 20 туру Української Премʼєр-Ліги проти ЛНЗ. Гра відбудеться сьогодні, 6 березня. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Не відомо, чи пропустить захисник матчі збірної України проти Бельгії, які відбудуться 20 та 23 березня. Переможець протистояння виступатиме в Дивізіоні А Ліги націй, а той, хто програє – гратиме в Дивізіоні В.

Динамо наразі впевнено очолює турнірну таблицю УПЛ. Після 19 зіграних поєдинків у киян 47 очок та перевага над другою Олександрією у 6 балів. Проте нічиєю киян з Ворсклою скористався Шахтар, який скоротив відставання до 8 пунктів.