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Захисник збірної України пропустить декілька матчів Динамо через травму

Микола Дендак — 6 березня 2025, 12:30
Захисник збірної України пропустить декілька матчів Динамо через травму
Олександр Тимчик
ФК Динамо Київ

Захисник київського Динамо та збірної України Олександр Тимчик отримав травму та найімовірніше пропустить декілька матчів.

Про це повідомляє пресслужба "біло-синіх".

Він отримав пошкодження на тренуванні під час підготовки до матчу 20 туру Української Премʼєр-Ліги проти ЛНЗ. Гра відбудеться сьогодні, 6 березня. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Не відомо, чи пропустить захисник матчі збірної України проти Бельгії, які відбудуться 20 та 23 березня. Переможець протистояння виступатиме в Дивізіоні А Ліги націй, а той, хто програє – гратиме в Дивізіоні В.

Динамо наразі впевнено очолює турнірну таблицю УПЛ. Після 19 зіграних поєдинків у киян 47 очок та перевага над другою Олександрією у 6 балів. Проте нічиєю киян з Ворсклою скористався Шахтар, який скоротив відставання до 8 пунктів.

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