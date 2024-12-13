Колишнього тренера збірної Китаю засудили до 20 років ув'язнення за хабарництво

Колишній гравець Евертона Лі Те, який з 2019 до 2021 року тренував збірну Китаю, отримав ув'язнення на 20 років за хабарництво.

Про це пише CNN.

У п'ятницю суд міста Ухань засудив 47-річного Лі за численними звинуваченнями у хабарництві.

Під час судового розгляду в березні прокуратура звинуватила Лі в отриманні понад 50 мільйонів юанів (6,8 мільйона доларів) у вигляді хабарів у період з 2019 по 2021 рік, коли він працював головним тренером національної збірної та національної збірної Китаю.

За даними прокуратури, він надавав послуги певним гравцям для відбору до національної збірної та допомагав певним клубам вигравати матчі.

Згідно з прокуратурою, Лі також звинуватили в підлаштуванні матчів двох клубів, які він тренував у китайських чемпіонатах у період з 2015 по 2019 рік.

У документальному фільмі про придушення корупції у футбольному секторі, який транслював державний телеканал CCTV у січні – за кілька тижнів до суду – Лі Те розкаявся.

"Коли я був гравцем, я найбільше зневажав людей, які грали в договірних матчах. Я глибоко шкодую, що пішов хибним шляхом", – заявив він.

У 2022 році після того, як національна чоловіча збірна Китаю вибула на попередньому етапі Чемпіонату світу з футболу в Катарі, антикорупційне агентство країни почало широкомасштабне розслідування хабарництва та договірних матчів у китайському професійному футболі.

Лі був першим серед близько десятка футбольних чиновників, які потрапили в пастку придушення. У березні Чень Суюань, колишній голова офіційної футбольної асоціації Китаю, був засуджений до довічного ув'язнення за корупцію.

Суди, які контролюються Комуністичною партією Китаю, мають рівень обвинувальних вироків понад 99 відсотків, і це не рідкість, коли державні мовники транслюють зізнання перед судом у резонансних справах.

Лі вважається одним із найкращих китайських гравців свого покоління та одним із найвідоміших імен у китайському футболі. Він грав за Евертон та Шеффілд Юнайтед, а також Ляонін та Ченду.

За збірну Китаю хавбек відіграв 89 матчів і забив 5 голів. З 2014 до 2017 він був асистентом тренера національної збірної.