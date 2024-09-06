Лазарет Реала поповнився ще одним гравцем

Центральний захисник Реала Едер Мілітао травмувався в розташуванні збірної Бразилії.

Про це повідомила Федерація футболу Бразилії.

Зазначається, що Мілітао відчув біль у правому стегні на тренуванні, яке пройшло в середу, 4 вересня. Подальше обстеження виявило незначне пошкодження м'язів правого стегна, яке виключає участь центрбека в матчах відбору на чемпіонат світу-2026 проти Еквадору та Парагваю.

Відтак Мілітао став уже сьомим гравцем Реала, який наразі відновлюється від травми. Раніше ушкоджень зазнали Джуд Беллінгем, Едуардо Камавінга, Орельєн Чуамені, Давід Алаба, Дані Себальос та Ферлан Менді.

Нагадаємо, майже весь попередній сезон Мілітао пропустив через розрив хрестоподібних зв’язок.