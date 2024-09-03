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Стали відомі терміни повернення лідера Реала

Олександр Булава — 3 вересня, 20:23
Стали відомі терміни повернення лідера Реала
Давід Алаба
Реал

Захисник Реала Давід Алаба відновлюється після розриву передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна.

Про це повідомляє Madrid Xtra.

Наразі 32-річний захисник продовжує працювати у тренажерному залі. Він ще не розпочинав роботу з м'ячем.

За найкращих обставин його повернення очікується у листопаді.

Нагадаємо, захисник травмувався у 2023 році у матчі з Вільярреалом. Йому діагностували розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна. Згодом гравець переніс операцію.

Раніше повідомлялося, що Реал розглядав варіант із підписанням колишнього захисника дортмундської Боруссії Матса Гуммельса.

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Алаба

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