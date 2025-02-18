Полісся припинило співпрацю з аргентинським спортивним директором

Житомирське Полісся припинило співпрацю зі спортивним директором Даріо Друді.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, житомирський клуб вже попрощався з аргентинським фахівцем. Сторони подякували одна одній за співпрацю.

У Поліссі Друдді пропрацював дев'ять місяців. Напрямком його діяльності був молодіжний сектор. Наразі "вовки" розпочали пошуки нового спортивного директора.

Нагадаємо, аргентинець до Полісся був асистентом головного тренера львівських Карпат, а також виконував обов'язки наставника Зірки. Він має досвід роботи у Монако та Альмерії.

Напередодні Полісся завершило навчально-тренувальний збір в Туреччині перед стартом другої половини сезону-2024/25. В останній день зборів "вовки" провели два товариські матчі.