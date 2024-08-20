Маффео: Хотів наступити на м'яч, але він не побачив мене і виставив ногу, тому я наступив на нього

Захисник Мальорки Пабло Маффео заявив, що він не хотів наступати на Вінісіуса, але вінгер не побачив його і виставив ногу, тому іспанець наступив на нього.

Його слова передає Marca.

"Я добре поладнав з Вінісіусом. Я підійшов до нього під час водопою і сказав: "Давай припинимо дуріти, що сталося, те сталося".

Зрештою, це поганий імідж, який я отримав, і він мені теж не подобається. Я наступив на нього — це жовта картка, але це все. Це було несильно, у мене немає проблем з цим. Я хотів наступити на м'яч, але він не побачив мене і виставив ногу, тож я наступив на нього. Тому я знову перепрошую у нього.

Наші спільні друзі кажуть, що він хороший хлопець, і я не вважаю його злим. Він зазнає невдачі в деяких моментах, як і всі інші, але я думаю, що якщо він їх відшліфує… Він дуже хороший, і буде набагато краще, якщо він це зробить", – сказав Маффео.