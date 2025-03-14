Польський клуб підсилився двома досвідченими українськими захисниками

Представник Першої ліги чемпіонату Польщі ФК Котвиця підписала українських захисників Дениса Фаворова та Миколу Мусолітіна.

Про це повідомила пресслужба команди.

Про термін дії контрактів не повідомляється.

Фаворов перебував без клубу з літа 2024-го, після того, як залишив польську Вєчисту. Більшу частину кар'єрі провів в Україні, граючи за київський Арсенал, Славутич, Полтаву, Десну та Зорю.

Останнім клубом Мусолітіна, який є вихованцем Чорноморця, був шведський Естерсунд, який він залишив у січні. Також він грав за Лехію та Валмієру.

Раніше Шахтар подав позов на Дніпро-1 через футболіста Олександра Піхальонка, який раніше виступав за "гірників", а згодом став гравцем Динамо.