Дружина Дубінчака накинулась на хейтера: Кожен, хто про мого чоловіка хоча б слово криве скаже, йде на***

Мирослава Дубінчак, дружина захисника Динамо Владислава Дубінчака, жорстко відповіла на критику свого чоловіка, який отримав червону картку в першому таймі матчу основного раунду Ліги Європи проти Ференцвароша (0:4).

Відзначимо, що Мирославі дуже не сподобався коментар користувача з ніком Vasya Patrash, який написав таке:

"Як можна стрибати двома ногами в своєму майданчику? Всю гру через одного страждали".

На це дружина гравця Динамо відповіла:

"Вася йде на**** і кожен, хто про мого чоловіка хоча б слово криве скаже. Все, я в коментарі не заходжу, бо є велике бажання кожному "експерту" написати те саме, що й Васі. Ох, с***, вони мене всі зараз бісять! Звідки в людей стільки жовчі?".

Відзначимо, що Дубінчака вилучили з поля вже на 17-й хвилині зустрічі, всі голи динамівці пропустили у другому таймі.

Наразі Динамо посідає 36 місце в Лізі Європи, програвши всі чотири поєдинки і не забивши жодного гола.