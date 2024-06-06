Захисник Баєра роздумує над переходом у Баварію

Захисник леверкузенського Баєра Джонатан Та прийме рішення щодо переходу в мюнхенську Баварію після Євро-2024.

Цитує слова 28-річного гравця Bayern&Germany.

"Розумію, що вистачає спекуляцій. Мені приємно, що мою гру цінують та помічають, і що мене пов'язують із великими клубами. Зрозуміло, що в якийсь момент мені доведеться ухвалити рішення.

Баєр також повідомив мені про це, тому що клуб не хоче безплатно втратити футболіста. Мені потрібно подумати, чи варто продовжувати контракт, чи шукати нового виклику. Але зараз уся увага зосереджена на збірній і на тому, щоб ми досягли успіху. Рішення, ймовірно, буде ухвалено після Євро", — сказав Та.