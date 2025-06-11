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Аль-Наср працює над трансфером захисника Баварії

Олег Дідух — 11 червня 2025, 18:22
Аль-Наср працює над трансфером захисника Баварії
Кім Мін Чже
IMAGO

Центральний захисник мюнхенської Баварії та збірної Південної Кореї Кім Мін Чже може продовжити кар’єру в Аль-Насрі із Саудівської Аравії.

Про це повідомляє FootMercato.

За їхньою інформацією, Аль-Наср активно працює над трансфером 28-річного захисника. Сам футболіст відкритий до переходу в Саудівську Аравію.

Втім, Аль-Наср – не єдиний варіант продовження кар’єри для Кім Мін Чже. Також у його послугах зацікавлений ПСЖ. Нещодавно повідомлялося про те, що Баварія хоче запропонувати захисника Мілану як частину угоди щодо трансферу Рафаела Леау.

У поточному сезоні на рахунку Кіма 3 голи в 43 матчах у всіх турнірах. Його контракт діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 40 мільйонів євро.

Баварія Аль-Наср Кім Мін Чже

Аль-Наср

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