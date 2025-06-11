Аль-Наср працює над трансфером захисника Баварії

Центральний захисник мюнхенської Баварії та збірної Південної Кореї Кім Мін Чже може продовжити кар’єру в Аль-Насрі із Саудівської Аравії.

Про це повідомляє FootMercato.

За їхньою інформацією, Аль-Наср активно працює над трансфером 28-річного захисника. Сам футболіст відкритий до переходу в Саудівську Аравію.

Втім, Аль-Наср – не єдиний варіант продовження кар’єри для Кім Мін Чже. Також у його послугах зацікавлений ПСЖ. Нещодавно повідомлялося про те, що Баварія хоче запропонувати захисника Мілану як частину угоди щодо трансферу Рафаела Леау.

У поточному сезоні на рахунку Кіма 3 голи в 43 матчах у всіх турнірах. Його контракт діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 40 мільйонів євро.