Трагедія на Гіллсборо: у тисняві загинуло 96 уболівальників Ліверпуля

Жахлива трагедія на стадіоні Гіллсборо 15 квітня 1989 року стала однією з найстрашніших в історії британського футболу. 94 вболівальники клубу Ліверпуль були задавлені на смерть на стадіоні клубу Шеффілд Венсдей – Гіллсборо – під час півфінального матчу Кубку Англії проти Ноттінгем Фореста. Пізніше померли ще двоє постраждалих.

Трагедія на Гіллсборо

15 квітня 1989 року у Шеффілді на стадіоні Гіллсборо у півфіналі Кубку Англії зустрічалися Ноттінгем Форрест та Ліверпуль. Гра мала початися о 15.00. Через дорожні роботи частина фанатів мерсисайдців дісталася арени лише за 20 хвилин до стартового свистка.

Натовп набирається за 20 хвилин до початку гри Фото: The Guardian

"Гра почалася, а трибуна вболівальників Ліверпуля була практично порожньою", – згадував один з фанатів Ноттінгема.

Біля турнікетів утворилася тиснява, тому поліція вирішила відкрити центральні ворота і запускати вболівальників без перевірки квитків. У підсумку на центральній трибуні арени опинилося майже 5 тисяч вболівальників. Люди потрапили у пастку – з трьох сторін вони були огороджені сіткою, а з четвертої на них тиснув потік людей. У лічені секунди ті, хто був у перших рядах, були притиснуті до металевих прутів огорожі.

Поліціянти на чолі з Девідом Дакенфілдом розцінили тисняву, як початок заворушень і просто вишикувалися перед забором, де розгорталася жахлива трагедія.

Уболівальники з сусідніх секторів намагалися допомогти тим, хто опинився у пастці – їх перетягували на верхні яруси та через бар’єри між секторами. Фанатам вдалося виламати хвіртку і вони кинулися на поле. Однак правоохоронці намагалися перекрити цей потік.

Вболівальники Ліверпуля намагаються вибратися з тисняви Фото: Empics Sport

О 15:06 гру зупинили, коли стало зрозуміло, що багатьом необхідна медична допомога. Очевидці викликали медиків, однак Дакенфілд заборонив доступ карет швидкої на поле після 15:15. У підсумку, з 44 екіпажів медиків лише 14 відвезли постраждалих.

У тисняві на Гіллсборо загинуло 96 осіб. Наймолодшою жертвою став 10-річний Джон-Пол Джилхулі – двоюрідний брат майбутнього капітана Ліверпуля Стівена Джеррарда, а найстаршим став 67-річний Джерард Барон, який теж був братом гравця Ліверпуля Кевіна Барона.

Розслідування трагедії

Через кілька днів після трагедії газета The Sun вийшла зі статтею з заголовком Правда, в якій журналісти стверджували, що причиною загибелі людей стали п’яні фанати Ліверпуля, які прорвалися на трибуну.

Мерсисайд занурився у траур на місяці та роки й був у люті. Газету перестали купувати, і вже як 30 років у Ліверпулі The Sun має найнижчі, майже нульові продажі. А через 28 років після трагедії Ліверпуль заборонив журналістам видання відвідувати свої матчі та усі клубні заходи.

Проведене на державному рівні розслідування винних у трагедії не виявило. Поліціянти у своїх показах вигороджували один одного і заявляли, що якби вони не пустили вболівальників на трибуну, то жертв було б в рази більше. Судовий розгляд справи тривав кілька років, поки не звільнили від відповідальності за станом здоров’я Дакенфілда, який віддавав усі накази.

Тільки через 23 роки 12 вересня 2012 була опублікована доповідь незалежної комісії з розслідування обставин трагедії на стадіоні "Гіллсборо", що призвела до загибелі 96 осіб. А Прем'єр-міністр Сполученого королівства Великобританії та Північної Ірландії Джеймс Кемерон приніс від імені Уряду вибачення сім'ям загиблих.

Вшанування пам'яті

У Ліверпулі був відкритий меморіал пам'яті загиблим в тисняві на стадіоні. Щороку 15 квітня на Енфілді проводиться меморіальна служба, присвячена жертвам трагедії, в якій беруть участь гравці та керівництво команди. Сам клуб докладає всіх зусиль для того, щоб не проводити матчі у цей день.

Про цю жахливу трагедію був знятий драматичний фільм, який побачив світ 5 грудня 1996 року. Також у 2022 році вийшов серіал, в основу якого лягла історія Енн Вільямс – активістки, яка боролася за встановлення справедливості щодо жертв трагедії Гіллсборо.