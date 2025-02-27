Загадкова смерть тінейджера: талановитий футболіст несподівано пішов із життя
Футбольний світ у скорботі – перспективний гравець Воррінгтон даун Віні Десоуза, якому було всього 19 років, раптово помер.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Його товариші по команді та клуб висловлюють свої глибокі співчуття родині та близьким.
Десоуза приєднався до Воррінгтона у 2023 році та став важливою частиною молодіжної команди U-21. Його талант і працьовитість дозволили йому швидко пробитися до першої команди. Віні народився в Бразилії, але десять років тому переїхав до Великої Британії, оселившись у Солфорді.
Клуб оприлюднив офіційну заяву, в якій назвав його "гравцем, який забивав найбільш видовищні голи", а також "улюбленцем команди".
Попри сумну звістку, клуб вирішив зіграти матч проти Маклсфілда наступного дня після трагедії. Гравці присвятили свою перемогу з рахунком 4:1 пам’яті Віні.
На підтримку родини Десоуза було запущено збір коштів для покриття витрат на похорон.
Раніше повідомлялося, що пішов із життя відомий український тренер Валерій Повстенко.