Борнмут підпише гравця Ювентуса на позицію Забарного
Борнмут підпише центрального захисника Ювентуса Діна Гюйсена.
Про це повідомив Фабріціо Романо.
Сума трансферу складе 18 млн євро (15 плюс 3 бонусами). Зазначається, що гравець скоро пройде медогляд в англійському клубі.
Останні пів року Гюйсен провів у оренді за Рому. За цей час трансферна вартість іспанця за версією порталу Transfermarkt виросла з 2,5 до 10 млн євро.
Нагадаємо, раніше інший центрбек, українець Ілля Забарний, підписав новий контракт з Борнмутом.