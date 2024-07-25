Борнмут підпише гравця Ювентуса на позицію Забарного

Борнмут підпише центрального захисника Ювентуса Діна Гюйсена.

Про це повідомив Фабріціо Романо.

Сума трансферу складе 18 млн євро (15 плюс 3 бонусами). Зазначається, що гравець скоро пройде медогляд в англійському клубі.

🩺🍒 Bournemouth have booked medical tests for Dean Huijsen with documents review to follow.



Juventus will receive €15m fixed fee, €3m add-ons plus sell-on clause.



€18m package and story from earlier, set to be confirmed. ⤵️🤝🏻 https://t.co/sPBAWFegNZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2024

Останні пів року Гюйсен провів у оренді за Рому. За цей час трансферна вартість іспанця за версією порталу Transfermarkt виросла з 2,5 до 10 млн євро.

Нагадаємо, раніше інший центрбек, українець Ілля Забарний, підписав новий контракт з Борнмутом.