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Борнмут підпише гравця Ювентуса на позицію Забарного

Владислав Уткін — 25 липня, 18:30
Борнмут підпише гравця Ювентуса на позицію Забарного

Борнмут підпише центрального захисника Ювентуса Діна Гюйсена.

Про це повідомив Фабріціо Романо.

Сума трансферу складе 18 млн євро (15 плюс 3 бонусами). Зазначається, що гравець скоро пройде медогляд в англійському клубі.

Останні пів року Гюйсен провів у оренді за Рому. За цей час трансферна вартість іспанця за версією порталу Transfermarkt виросла з 2,5 до 10 млн євро.

Нагадаємо, раніше інший центрбек, українець Ілля Забарний, підписав новий контракт з Борнмутом.

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