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Забарний потрапив у стартовий склад Борнмута на матч із Вулвергемптоном

Олександр Булава — 22 лютого 2025, 15:58
Забарний потрапив у стартовий склад Борнмута на матч із Вулвергемптоном
Ілля Забарний
Getty Images

Український захисник Борнмута Ілля Забарний вийде у стартовому складі на матч 26 тур Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25 проти Вулвергемптона.

Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на телеканалі Setanta Sport.

Забарний у поточному сезоні повністю відіграв 25 матчів Борнмута в АПЛ, результативними діями не відзначався.

"Вишні" наразі посідають 5 місце в турнірній таблиці АПЛ з 43 очками в активі, "вовки" йдуть 17-ми четвертим з 19 балами.

Раніше головний тренер Борнмута Андоні Іраола розхвалив гру Забарного у його команді.

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