Забарний потрапив у стартовий склад Борнмута на матч із Вулвергемптоном
Ілля Забарний
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Український захисник Борнмута Ілля Забарний вийде у стартовому складі на матч 26 тур Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25 проти Вулвергемптона.
Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на телеканалі Setanta Sport.
Забарний у поточному сезоні повністю відіграв 25 матчів Борнмута в АПЛ, результативними діями не відзначався.
"Вишні" наразі посідають 5 місце в турнірній таблиці АПЛ з 43 очками в активі, "вовки" йдуть 17-ми четвертим з 19 балами.
Раніше головний тренер Борнмута Андоні Іраола розхвалив гру Забарного у його команді.