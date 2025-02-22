Забарний потрапив у стартовий склад Борнмута на матч із Вулвергемптоном

Український захисник Борнмута Ілля Забарний вийде у стартовому складі на матч 26 тур Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25 проти Вулвергемптона.

Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на телеканалі Setanta Sport.

Забарний у поточному сезоні повністю відіграв 25 матчів Борнмута в АПЛ, результативними діями не відзначався.

We've got some of the lads back for #BOUWOL 👌 pic.twitter.com/YkMECQgRCD — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) February 22, 2025

"Вишні" наразі посідають 5 місце в турнірній таблиці АПЛ з 43 очками в активі, "вовки" йдуть 17-ми четвертим з 19 балами.

Раніше головний тренер Борнмута Андоні Іраола розхвалив гру Забарного у його команді.