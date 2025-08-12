Забарний, Шевченко та Мудрик: найдорожчі трансфери українських футболістів в історії
Парі Сен-Жермен оголосив про перехід 22-річного українського захисника Борнмута Іллю Забарного.
Чинний переможець Ліги чемпіонів віддав за центрбека збірної України 63 млн євро, що зробило його трансфер другим найдорожчим серед українських футболістів.
На першому місці залишився Михайло Мудрик, який у січні 2023 року за 70 млн перейшов з Шахтаря до лондонського Челсі.
Третє місце також забезпечив лондонський клуб, "сині" віддали 43,88 млн євро за зірку Мілана та володаря Золотого м'яча Андрія Шевченка у 2006 році. На той час цей трансфер входив до десятки найдорожчих в історії.
Окрім того, Забарний став другим найдорожчим продажем в історії Борнмута. "Вишні" до цього у 2024 році продали за рекордну суму Домініка Соланке в Тоттенгем (64,3 млн євро).
Друге місце в цьому рейтингу посідав партнер Іллі по центру захисту в минулому сезоні Дін Гейсен, який пішов за 62,5 млн євро в Реал.
Зауважимо, що цього сезону окрім Забарного та Гейсена Борнмут втратив ще одного оборонця. Лівий захисник Мілош Керкез перейшов до Ліверпуля за 46,9 млн.
Найдорожчі трансфери українських футболістів в історії
|Ім'я
|Рік
|Звідки
|Куди
Сума трансферу
в млн євро
|1
|Михайло Мудрик
|2023
|Шахтар
|Челсі
|70
|2
|Ілля Забарний
|2025
|Борнмут
|ПСЖ
|63
|3
|Андрій Шевченко
|2006
|Мілан
|Челсі
|43,88
|4
|Олександр Зінченко
|2022
|Манчестер Сіті
|Арсенал
|35
|5
|Артем Довбик
|2024
|Жирона
|Рома
|30,5
|6
|Андрій Ярмоленко
|2017
|Динамо Київ
|Боруссія Дортмунд
|25
|7
|Дмитро Чигринський
|2009
|Шахтар
|Барселона
|25
|8
|Андрій Шевченко
|1999
|Динамо Київ
|Мілан
|23,91
|9
|Віталій Миколенко
|2022
|Динамо Київ
|Евертон
|23,5
|10
|Ілля Забарний
|2023
|Динамо Київ
|Борнмут
|22,7
Також відзначимо Романа Яремчука, який двічі опинився на 11 місці в рейтингу. У 2021 році форвард збірної України перейшов до Бенфіки за 17 млн євро, а вже через рік "орли" продали його в Брюгге за таку ж суму.