Забарний, Шевченко та Мудрик: найдорожчі трансфери українських футболістів в історії

Станіслав Лисак — 12 серпня 2025, 11:20
Ганна Станович
Парі Сен-Жермен оголосив про перехід 22-річного українського захисника Борнмута Іллю Забарного.

Чинний переможець Ліги чемпіонів віддав за центрбека збірної України 63 млн євро, що зробило його трансфер другим найдорожчим серед українських футболістів.

На першому місці залишився Михайло Мудрик, який у січні 2023 року за 70 млн перейшов з Шахтаря до лондонського Челсі.

Третє місце також забезпечив лондонський клуб, "сині" віддали 43,88 млн євро за зірку Мілана та володаря Золотого м'яча Андрія Шевченка у 2006 році. На той час цей трансфер входив до десятки найдорожчих в історії.

Окрім того, Забарний став другим найдорожчим продажем в історії Борнмута. "Вишні" до цього у 2024 році продали за рекордну суму Домініка Соланке в Тоттенгем (64,3 млн євро).

Друге місце в цьому рейтингу посідав партнер Іллі по центру захисту в минулому сезоні Дін Гейсен, який пішов за 62,5 млн євро в Реал.

Зауважимо, що цього сезону окрім Забарного та Гейсена Борнмут втратив ще одного оборонця. Лівий захисник Мілош Керкез перейшов до Ліверпуля за 46,9 млн.

Найдорожчі трансфери українських футболістів в історії



Ім'яРікЗвідкиКуди
Сума трансферу
в млн євро
1Михайло Мудрик2023ШахтарЧелсі70
2Ілля Забарний2025БорнмутПСЖ63
3Андрій Шевченко2006МіланЧелсі43,88
4Олександр Зінченко2022Манчестер СітіАрсенал35
5Артем Довбик2024ЖиронаРома30,5
6Андрій Ярмоленко2017Динамо КиївБоруссія Дортмунд25
7Дмитро Чигринський2009ШахтарБарселона25
8Андрій Шевченко1999Динамо КиївМілан23,91
9Віталій Миколенко2022Динамо КиївЕвертон23,5
10Ілля Забарний2023Динамо КиївБорнмут22,7


Також відзначимо Романа Яремчука, який двічі опинився на 11 місці в рейтингу. У 2021 році форвард збірної України перейшов до Бенфіки за 17 млн євро, а вже через рік "орли" продали його в Брюгге за таку ж суму.

