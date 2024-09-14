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Миколенко травмувався у матчі 4 туру АПЛ проти Астон Вілли

Микола Дендак — 14 вересня, 20:17
Миколенко травмувався у матчі 4 туру АПЛ проти Астон Вілли
Віталій Миколенко
Getty Images

Український захисник Евертона Віталій Миколенко отримав травму в матчі 4 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Астон Вілли.

Він був замінений на 24 хвилині зустрічі, замість нього на поле вийшов Джеймс Гарнер. Віталій відчув дискомфорт у нозі після ривку до власних воріт. Жодної боротьби чи контакту із суперником при цьому не було. Що важливо, поле він покинув самостійно.

На той момент рахунок у зустрічі був 1:0 на користь "ірисок". Після першого тайму команда українця перемагає 2:1. Зауважимо, що це можуть бути перші бали для Евертона в сезоні-2024/25.

Нагадаємо, через травму Миколенко також пропустив завершення минулого сезону. Зрештою, він встиг відновитися до Євро-2024, проте в останньому товариському матчі перед турніром зазнав ще одного ушкодження, через що пропустив 2 тури.

Чемпіонат Англії, АПЛ Астон Вілла Евертон Віталій Миколенко

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