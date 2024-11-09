Забарний дізнався свою оцінку за матч проти Брентфорда в межах 11 туру АПЛ

Український захисник Борнмута Ілля Забарний отримав посередню оцінку за матч 11 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Брентфорда, який завершився поразкою "вишень" 2:3.

Про це повідомляє аналітичний портал WhoScored.

Гру українця, який провів на полі все 90 хвилин, оцінили в 6,3 бала. Забарний віддав 79% точних передач (34/43), виграв 63% єдиноборств (5/8), 1 раз відібрав мʼяч, здійснив 8 виносів, 10 втрат, 1 раз заблокував удар суперника та заробив жовту картку.

Зазначимо, що український захисник провів сильний матч з Манчестер Сіті у минулому турі. Статистичний портал Sofascore оцінив його гру в 6,8 бала.

Після гри уболівальники Борнмута заспівали відому пісню: "Хочу танцювати із Забарним".

Цього сезону на рахунку 22-річного центрбека 11 матчів у межах АПЛ, в яких він не відзначився результативними діями.