Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Забарний і Миколенко – в основі на матчі 11 туру АПЛ, Ярмолюк залишився у запасі

Олег Дідух — 9 листопада 2024, 16:22
Забарний і Миколенко – в основі на матчі 11 туру АПЛ, Ярмолюк залишився у запасі
Ілля Забарний
Getty Images

Центральний захисник збірної України Ілля Забарний потрапив до основного складу Борнмута на матч 11 туру АПЛ проти Брайтона.

Про це повідомляє пресслужба Борнмута.

Поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом, трансляція зустрічі доступна ексклюзивно на OTT-платформі Setanta Sports.

У всіх попередніх 10 матчах своєї команди Забарний також виходив у основі та проводив на полі всі 90 хвилин.

Що стосується іншого українця, Єгора Ярмолюка, то він залишився у запасі Брайтона на цей поєдинок.

Одночасно відбуватиметься ще один матч 11 туру АПЛ за участі українця – Евертон Віталія Миколенка на виїзді зіграє з Вест Гемом. Лівий захисник збірної України також вийде в основі своєї команди. Для Миколенка це буде дев’ятий матч у поточному сезоні АПЛ.

Нагадаємо, напередодні Ярмолюк отримав свій перший виклик у збірну України.

Борнмут Брайтон Евертон Ілля Забарний Віталій Миколенко Єгор Ярмолюк

Віталій Миколенко

Борнмут із Забарним сенсаційно переміг Ман Сіті, Арсенал на виїзді програв Ньюкаслу в 10 турі АПЛ
Миколенко вийде в основі Евертона на матч проти Саутгемптона
Луніна знищили, Мудрика відзначили, Миколенко випередив легенду. Як там наші зіграли
Миколенко став одним з найгірших гравців Евертона в матчі проти Фулгема
Миколенко вийде в основі Евертона на матч проти Фулгема

Останні новини