Забарний і Миколенко – в основі на матчі 11 туру АПЛ, Ярмолюк залишився у запасі

Центральний захисник збірної України Ілля Забарний потрапив до основного складу Борнмута на матч 11 туру АПЛ проти Брайтона.

Про це повідомляє пресслужба Борнмута.

Up the Cherriessss 🍒 pic.twitter.com/NhNsJWMQi6 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) November 9, 2024

Поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом, трансляція зустрічі доступна ексклюзивно на OTT-платформі Setanta Sports.

У всіх попередніх 10 матчах своєї команди Забарний також виходив у основі та проводив на полі всі 90 хвилин.

Що стосується іншого українця, Єгора Ярмолюка, то він залишився у запасі Брайтона на цей поєдинок.

Одночасно відбуватиметься ще один матч 11 туру АПЛ за участі українця – Евертон Віталія Миколенка на виїзді зіграє з Вест Гемом. Лівий захисник збірної України також вийде в основі своєї команди. Для Миколенка це буде дев’ятий матч у поточному сезоні АПЛ.

Нагадаємо, напередодні Ярмолюк отримав свій перший виклик у збірну України.