Сон: Після свого першого у житті фіналу в мене з'явився досвід
Лідер Тоттенгема Сон Хин Мін поділився емоціями напередодні фіналу Ліги Європи з Манчестер Юнайтед та згадав програний вирішальний матч Ліги чемпіонів шість років тому.
Думки футболіста наводить пресслужба УЄФА.
"Шість років тому я програв свій перший в житті фінал як професіонал. Я дуже нервував та хвилювався. Минули роки, я набув досвіду, а моє життя змінилось – тепер я лідер, капітан команди. Моя мрія – увійти в історію та здійняти трофей над головою.
Це правда, що ми не дуже добре виступаємо в АПЛ, але якби ми продовжували думати про поганий сезон, ми б не змогли вийти у фінал Ліги Європи. Ми потрапили у фінал, бо зробили велику важку роботу, і ці зусилля окупилися, і те, як я грав, завжди думаючи про те, як я можу більше допомогти команді, коли я на полі чи поза ним.
За десять років у Тоттенгемі я досяг всього, крім одного. Я вперто працював, щоб надолужити втрачене, і завжди мріяв виграти трофей у цій футболці", – розповів Сон.
Фінальний матч Ліги Європи відбудеться сьогодні, 21 травня о 22:00 за київським часом.
Цікаво, що протягом сезону команди двічі зустрічались в межах чемпіонату Англії та одного разу в Кубку ліги – тричі перемогу святкували саме "шпори" (1:0, 4:3, 3:0).
Раніше своїми думками напередодні гри поділився головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу.