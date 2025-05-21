Сон: Після свого першого у житті фіналу в мене з'явився досвід

Лідер Тоттенгема Сон Хин Мін поділився емоціями напередодні фіналу Ліги Європи з Манчестер Юнайтед та згадав програний вирішальний матч Ліги чемпіонів шість років тому.

Думки футболіста наводить пресслужба УЄФА.

"Шість років тому я програв свій перший в житті фінал як професіонал. Я дуже нервував та хвилювався. Минули роки, я набув досвіду, а моє життя змінилось – тепер я лідер, капітан команди. Моя мрія – увійти в історію та здійняти трофей над головою.



Це правда, що ми не дуже добре виступаємо в АПЛ, але якби ми продовжували думати про поганий сезон, ми б не змогли вийти у фінал Ліги Європи. Ми потрапили у фінал, бо зробили велику важку роботу, і ці зусилля окупилися, і те, як я грав, завжди думаючи про те, як я можу більше допомогти команді, коли я на полі чи поза ним.