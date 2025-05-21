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Сон: Після свого першого у житті фіналу в мене з'явився досвід

Володимир Максименко — 21 травня 2025, 14:25
Сон: Після свого першого у житті фіналу в мене з'явився досвід
Сон Хин Мін
Spurs

Лідер Тоттенгема Сон Хин Мін поділився емоціями напередодні фіналу Ліги Європи з Манчестер Юнайтед та згадав програний вирішальний матч Ліги чемпіонів шість років тому.

Думки футболіста наводить пресслужба УЄФА.

"Шість років тому я програв свій перший в житті фінал як професіонал. Я дуже нервував та хвилювався. Минули роки, я набув досвіду, а моє життя змінилось – тепер я лідер, капітан команди. Моя мрія – увійти в історію та здійняти трофей над головою.

Це правда, що ми не дуже добре виступаємо в АПЛ, але якби ми продовжували думати про поганий сезон, ми б не змогли вийти у фінал Ліги Європи. Ми потрапили у фінал, бо зробили велику важку роботу, і ці зусилля окупилися, і те, як я грав, завжди думаючи про те, як я можу більше допомогти команді, коли я на полі чи поза ним.

За десять років у Тоттенгемі я досяг всього, крім одного. Я вперто працював, щоб надолужити втрачене, і завжди мріяв виграти трофей у цій футболці", – розповів Сон.

Фінальний матч Ліги Європи відбудеться сьогодні, 21 травня о 22:00 за київським часом.

Цікаво, що протягом сезону команди двічі зустрічались в межах чемпіонату Англії та одного разу в Кубку ліги – тричі перемогу святкували саме "шпори" (1:0, 4:3, 3:0).

Раніше своїми думками напередодні гри поділився головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу.

Манчестер Юнайтед Сон Хин Мін Тоттенгем Ліга Європи-2024/25

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