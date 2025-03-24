Не на того "наїхав": лідер Ліверпуля покепкував із зірки Реала, залишивши загадковий коментар

Лідер збірної Угорщини Домінік Собослаї потужно затролив після матчу Ліги націй юну зірку турецької команди.

Під час гри Арда Гюлер забив гол і вирішив похизуватися цим перед хавбеком Ліверпуля, показавши провокативний жест. Цей матч Туреччина виграла з рахунком 3:0, кваліфікувавшись до Дивізіону А, але найцікавіше сталося після фінального свистка.

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Фото, на якому півзахисник Реала хизується перед Собослаї стало вірусним, і Домінік вирішив перервати тишу і відповісти своєму образчику.

Угорець прокоментував цю світлину, написавши число 1088. Спершу фанати нічого не розуміли, але, завітавши на сайт Transfermarkt, все стало на свої місця.

Виявляється, що Гюлер провів цього сезону на полі за Реал в усіх турнірах 1088 хвилин, що еквівалентно 12 повним матчам. У цих іграх турок відзначився лише трьома голами.

Коментар миттєво підхопили футбольні вболівальники, які стали "спамити" у соцмережах хавбека "вершкових". Але на цьому, схоже, історія ворожнечі завершилася.

Зазначимо, цього сезону на рахунку Собослаї 2887 хвилин на полі за Ліверпуль. За цей час півзахисник забив 7 голів та віддав 6 результативних передач.

Раніше Андрій Лунін також відзначався тролінгом на адресу Арди Гюлера, відбивши на тренуванні Реала удар одноклубника, та переказавши йому "вітання".