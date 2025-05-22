Ювентус включився у гонку за Де Брейне

Туринський Ювентус включився у боротьбу за зіркового півзахисника Манчестер Сіті та збірної Бельгії Кевіна Де Брейне.

Про це повідомляє il Bianconero.

Представники Ювентуса нещодавно виходили на зв’язок із оточенням 33-річного хавбека та поцікавилися можливістю переходу в туринський клуб. Проте така операція наразі виглядає малоймовірною.

Головним претендентом на Де Брейне наразі називається інший італійський клуб, Наполі. Переговори знаходяться на завершальній стадії та можуть бути успішно завершені найближчими днями. Згідно з чуток, хавбек уже навіть знайшов собі житло у Неаполі.

Нагадаємо, наприкінці червня бельгієць покине Манчестер Сіті на правах вільного агента. Він виступає за англійський клуб із літа 2015 року.