Ювентус знайшов в АПЛ варіант для підсилення півзахисту

Туринський Ювентус зацікавлений у підписанні опорного півзахисника Вулвергемптона Андре Нету.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За даними джерела, "б’янконері" планують масштабне оновлення лінії півзахисту після призначення Ігора Тудора головним тренером.

23-річний бразилець розглядається як потенційна заміна іншому бразильському гравцеві, Дугласу Луїсу, якого Ювентус має намір продати цього літа.

Контракт Андре Нету з "вовками" діє до 30 червня 2029 року. За оцінкою Transfermarkt, його ринкова вартість становить 28 мільйонів євро.

У сезоні 2024/25 Андре Нету провів за Вулвергемптон 36 матчів.

Раніше повідомлялося, що Санчо вимагає від Манчестер Юнайтед компенсацію за перехід у Ювентус.