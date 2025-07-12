Ювентус знайшов в АПЛ варіант для підсилення півзахисту
Туринський Ювентус зацікавлений у підписанні опорного півзахисника Вулвергемптона Андре Нету.
Про це повідомляє Sky Sport Italia.
За даними джерела, "б’янконері" планують масштабне оновлення лінії півзахисту після призначення Ігора Тудора головним тренером.
23-річний бразилець розглядається як потенційна заміна іншому бразильському гравцеві, Дугласу Луїсу, якого Ювентус має намір продати цього літа.
Контракт Андре Нету з "вовками" діє до 30 червня 2029 року. За оцінкою Transfermarkt, його ринкова вартість становить 28 мільйонів євро.
У сезоні 2024/25 Андре Нету провів за Вулвергемптон 36 матчів.
Раніше повідомлялося, що Санчо вимагає від Манчестер Юнайтед компенсацію за перехід у Ювентус.