Ювентус відкрив меморіал на 40-ту річницю Ейзельської трагедії, яка призвела до загибелі 39 фанатів

Ювентус відкрив меморіал жертвам катастрофи на стадіоні "Ейзель" в Брюсселі, де 40 років тому загинули 39 людей.

Про це йдеться на сайті "старої синьйори".

Сьогодні, 29 травня, рівно через 40 років після тієї трагедії туринський клуб відкрив меморіал, який був спроєктований італійським художником Лукою Вітоне. Меморіал розташований на вулиці Страда делла Контінасса, неподалік від "Ювентус Стедіум" і тренувального центру команди в Турині.

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Ейзельська трагедія сталася 29 травня 1985 року перед початком фіналу Кубка європейських чемпіонів між Ювентусом та Ліверпулем.

Приблизно за годину до початку матчу група вболівальників Ліверпуля перелізла через огорожі, що розділяли їх з фанатами Ювентуса. Італійці намагалися втекти, що призвело до обвалення опорної стіни трибуни.

Унаслідок обвалення стіни загинуло 39 осіб, переважно італійців. Сотні людей дістали поранення і травми різного ступеня тяжкості. Незважаючи на ці події, матч не був перенесений.

У результаті цієї трагедії було вирішено відсторонити всі англійські клуби від усіх турнірів під егідою УЄФА на п'ять років, а Ліверпуль – на шість (спочатку 10). А 14 фанатів "червоних" були визнані винними в ненавмисному вбивстві і засуджені на три роки позбавлення волі.

Нагадаємо, що Ювентус потрапив до Топ-15 найдорожчих футбольних клубів світу.