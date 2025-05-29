Реал – найдорожчий футбольний клуб світу, одразу шість представників АПЛ опинилися у Топ-10

Мадридський Реал був визнаний найдорожчим клубом світового футболу, випередивши низку англійських колективів.

Про це повідомляє The Athletic.

Клуб, за який вистпуає Андрій Лунін, посідає перше місце серед колективів Європи за вартістю всієї франшизи, яка становила 5,22 мільярда фунтів.

Реал майже на один мільярд випереджає свого найближчого переслідувача, яким став Манчестер Сіті – "містян" оцінили в 4,24 мільярда. Цікаво, що всього в 400 мільйонах від своїх сусідів на третьому місці розташувався Манчестер Юнайтед.

Всього ж у першій десятці опинилися одразу шість представників АПЛ, і жодного з Італії, де найдорожчим був визнаний Мілан (1,5 мільярда).

Найдорожчі футбольні клуби світу

Реал Мадрид (Іспанія) – 5,22 мільярда фунтів; Манчестер Сіті (Англія) – 4,24 мільярда; Манчестер Юнайтед (Англія) – 4,2 мільярда; Барселона (Іспанія) – 3,71 мільярда; Баварія (Німеччина) – 3,56 мільярда; Ліверпуль (Англія) – 3,5 мільярда; Арсенал (Англія) – 3,33 мільярда; ПСЖ (Франція) – 3,13 мільярда; Тоттенгем (Англія) – 3,04 мільярда; Челсі (Англія) – 2,51 мільярда; Боруссія Дортмунд (Німеччина) – 1,94 мільярда; Атлетико (Іспанія) – 1,56 мільярда; Мілан (Італія) – 1,5 мільярда; Інтер (Італія) – 1,43 мільярда; Ювентус (Італія) – 1,38 мільярда; Вест Гем (Англія) – 0,98 мільярда; Наполі (Італія) – 0,91 мільярда; Айнтрахт Франкфурт (Німеччина) – 0,81 мільярда; Астон Вілла (Англія) – 0,75 мільярда; Евертон (Англія) – 0,56 мільярда.

Варто зазначити, що найдорожчою спортивною франшизою в світі залишаються Даллас Ковбойз з НФЛ, які оцінюються в 7,49 мільярда фунтів.

Для того, щоб вирахувати вартість клубу, був використаний підхід до оцінки, заснований на мультиплікації доходів, коли річний операційний дохід кожного клубу множиться на число, яке порівнюється з показниками клубів з тієї ж ліги, які нещодавно були куплені або котируються на біржі.

Потім це число уточнюється за допомогою алгоритму, який базується на п'яти параметрах: прибутковість, популярність, що вимірюється кількістю підписників у соціальних мережах, спортивний потенціал, що визначається вартістю команди, угоди ліги на трансляції та власність стадіону.

Раніше з'явилася інформація, що Андрій Лунін може залишити Реал та продовжити свою кар'єру в Туреччині, де йому пропонують вигідний контракт.