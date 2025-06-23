На Санчо з’явився ще один претендент
Туринський Ювентус розглядає Джейдона Санчо у якості потенційної заміни для Франсішку Консейсана.
Про це пише Corriere dello sport.
Франсішку Консейсан, який провів минулий сезон в оренді у туринському Ювентусі, ймовірно, залишить італійський клуб. Наразі португалець грає за "Стару сеньйору" на Клубному чемпіонаті світу-2025, втім його майбутнє досі невизначене.
Порту хоче за свого футболіста 30 мільйонів євро. "Юве" ж досі не ухвалив рішення щодо готовності викласти таку суму за Консейсана.
Тож туринський клуб приглядається до потенційної заміни португальцю. Серед кандидатів – Джейдон Санчо, який належить Манчестер Юнайтед, а минулий сезон провів в оренді у Челсі.
25-річний Санчо завершив сезон з п’ятьма голами та десятьма асистами у 42 матчах. МЮ готовий відпустити його за 25 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося про інтерес до Санчо від Наполі та Мілана.