Я буду кращим, ніж раніше: Погба поділився очікуваннями від повернення після дискваліфікації

Зірковий півзахисник Ювентуса Поль Погба вважає, що він повернеться до футболу кращим, ніж був до дискваліфікації.

Про це 31-річний французький хавбек розповів для ESPN.

"Безперечно, це буде новий Погба. Безсумнівно. Навіть кращий, ніж раніше. Більш голодний і з більшою рішучістю. Я почуваюся дитиною, яка хоче знову стати професіоналом. Це те, що мене рухає", – сказав гравець.

Нещодавно стало відомо про скорочення термінів дискваліфікації Погба за допінг з 4 років до 18 місяців після виграної апеляції. Француз був відсторонений від футболу з 11 вересня 2023 року.

Він зможе повернутися до тренувань у січні 2025 року, а з березня матиме право брати участь в офіційних матчах. Попри це, Ювентус все одно планує розірвати контракт з хавбеком.