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Ювентус підтвердив травму Копмейнерса

Олег Дідух — 10 жовтня, 17:05
Ювентус підтвердив травму Копмейнерса
Тен Копмейнерс
ФК Ювентус

Ювентус підтвердив травму нідерландського півзахисника команди Тена Копмейнерса.

Про це повідомляє прес-служба туринського клубу.

У понеділок Копмейнерс покинув розташування збірної Нідерландів через травму. Замість нього викликали Гуса Тіла із ПСВ.

Тепер же Ювентус повідомив, що у Копмейнерса вивих другого правого ребра. Точні терміни відновлення 26-річного футболіста не називаються.

У нинішньому сезону Компейнерс провів 7 матчів за Ювентус в усіх турнірах, відзначившись у них 1 асистом. За збірну Нідерландів хавбек дебютував у жовтні 2020 року, сумарно на даний момент провів 21 матч і відзначився двома забитими голами.

Раніше повідомлялося про те, що Ювентус націлився на трансфер Мілана Шкриньяра.

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