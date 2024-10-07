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Збірна Нідерландів втратила одного з лідерів перед матчами Ліги націй

Олександр Булава — 7 жовтня, 21:06
Збірна Нідерландів втратила одного з лідерів перед матчами Ліги націй
Getty Images

Півзахисник Ювентуса Тен Копмейнерс не допоможе збірній Нідерландів у жовтневих матчах Ліги націй.

Про це повідомляє OnsOranje.

Хавбек не зміг приєднатись сьогодні до тренувального табору команди в Зейсті. Гравець поскаржився на травму.

Його у складі "помаранчевих" замінить півзахисник ПСВ Гус Тіл.

Зазначимо, що Копмейнерс дебютував за національну команду у жовтні 2020 року. За цей час відіграв у 21 матчі. Влітку гравець пропустив Євро-2024 через травму.

Збірна Нідерландів зіграє проти Угорщини та Німеччини у Лізі націй 11 та 14 жовтня (початок матчів о 21:45).

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