Збірна Нідерландів втратила одного з лідерів перед матчами Ліги націй
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Півзахисник Ювентуса Тен Копмейнерс не допоможе збірній Нідерландів у жовтневих матчах Ліги націй.
Про це повідомляє OnsOranje.
Хавбек не зміг приєднатись сьогодні до тренувального табору команди в Зейсті. Гравець поскаржився на травму.
Його у складі "помаранчевих" замінить півзахисник ПСВ Гус Тіл.
Зазначимо, що Копмейнерс дебютував за національну команду у жовтні 2020 року. За цей час відіграв у 21 матчі. Влітку гравець пропустив Євро-2024 через травму.
Збірна Нідерландів зіграє проти Угорщини та Німеччини у Лізі націй 11 та 14 жовтня (початок матчів о 21:45).