Ювентус близький до трансферу півзахисника Аталанти

Півзахисник Аталанти та збірної Нідерландів Тен Копмейнерс близький до переходу в Ювентус.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Контракт з гравцем буде розрахований до 2029 року із зарплатнею 4,5 млн євро. Зазначається, що туринці впевнені у завершенні угоди.

26-річний нідерландський хавбек виступає за Аталанту з 2021 року, коли він перейшов з рідного АЗ Алкмар за 16,5 млн євро.

У попередньому сезоні Копмейнерс провів за бергамасків 51 матч в усіх турнірах, забив 15 голів та віддав 7 асистів. Гравець мав виступити на Євро-2024 у складі збірної Нідерландів, але пропустив турнір через травму.