Ювентус націлився на трансфер захисника ПСЖ

Центральний захисник французького ПСЖ Мілан Шкриньяр може взимку перейти в Ювентус.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

29-річний словак не входить в плани проєкту парижан, проте отримує високу зарплату – близько 10 млн євро на рік. Взимку гравець може перейти на правах оренди в Ювентус, при цьому ПСЖ продовжуватиме покривати частину його зарплати.

Нагадаємо, Шкриньяр став гравцем ПСЖ влітку 2023 року. Перехід відбувся на правах вільного агента. До цього він виступав у Серії А за Інтер.

Раніше повідомлялося про те, що ПСЖ цікавиться зіркою Ліверпуля Мохамедом Салахом, який стане вільним агентом влітку 2025 року.