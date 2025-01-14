Ювентус підпише 21-річного захисника Віторії Гімарайнш
Віторія Гімарайнш
Ювентус близький до трансферу португальського правого захисника Віторії Гімарайнш Альберто Кости.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Туринський клуб заплатить 12,5 млн євро, а також 2,5 у вигляді бонусів. Новий оборонець "б'янконері" прилетить до Турину вночі після чого пройде медичне обстеження.
У нинішньому сезону 21-річний португалець провів на полі 21 матч в усіх турнірах, віддав 3 асисти, а також відзначився одним забитим голом. Наразі Transfermarkt оцінює його в 1 млн євро.
Раніше повідомлялося, що Ювентус домовився про трансфер французького нападника ПСЖ Рандаля Коло Муані.