Ювентус підпише 21-річного захисника Віторії Гімарайнш

Ювентус близький до трансферу португальського правого захисника Віторії Гімарайнш Альберто Кости.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Туринський клуб заплатить 12,5 млн євро, а також 2,5 у вигляді бонусів. Новий оборонець "б'янконері" прилетить до Турину вночі після чого пройде медичне обстеження.

У нинішньому сезону 21-річний португалець провів на полі 21 матч в усіх турнірах, віддав 3 асисти, а також відзначився одним забитим голом. Наразі Transfermarkt оцінює його в 1 млн євро.

🚨⚪️⚫️ Juventus’ new fullback Alberto Costa will land in Turin tonight, plan confirmed.



€12.5m plus €2.5m deal sealed, medical to follow. pic.twitter.com/QrMsL3PDyx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2025

Раніше повідомлялося, що Ювентус домовився про трансфер французького нападника ПСЖ Рандаля Коло Муані.