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Ювентус підпише 21-річного захисника Віторії Гімарайнш

Станіслав Лисак — 14 січня 2025, 23:14
Ювентус підпише 21-річного захисника Віторії Гімарайнш
Віторія Гімарайнш

Ювентус близький до трансферу португальського правого захисника Віторії Гімарайнш Альберто Кости.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Туринський клуб заплатить 12,5 млн євро, а також 2,5 у вигляді бонусів. Новий оборонець "б'янконері" прилетить до Турину вночі після чого пройде медичне обстеження.

У нинішньому сезону 21-річний португалець провів на полі 21 матч в усіх турнірах, віддав 3 асисти, а також відзначився одним забитим голом. Наразі Transfermarkt оцінює його в 1 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Ювентус домовився про трансфер французького нападника ПСЖ Рандаля Коло Муані.

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