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Ювентус завершує трансфер Коло Муані

Олександр Булава — 14 січня 2025, 22:14
Ювентус завершує трансфер Коло Муані
Рандаль Коло Муані

Туринський Ювентус домовився про трансфер французького нападника ПСЖ Рандаля Коло Муані.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Перехід відбудеться на правах оренди, яка розрахована до завершення сезону, без права викупу. Фінансові деталі угоди невідомі.

Цього тижня форвард відправиться у Турин, де пройде медичне обстеження та підпише контракт.

Нагадаємо, що головний тренер ПСЖ Луїс Енріке виключив Рандаля Коло Муані зі складу команди. Ця ж доля спіткала ще й Мілана Шкріньяра.

Раніше повідомлялося, що півзахисник італійського Наполі та збірної Грузії Хвіча Кварацхелія близький до переходу у ПСЖ.

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