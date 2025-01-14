Ювентус завершує трансфер Коло Муані

Туринський Ювентус домовився про трансфер французького нападника ПСЖ Рандаля Коло Муані.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Перехід відбудеться на правах оренди, яка розрахована до завершення сезону, без права викупу. Фінансові деталі угоди невідомі.

Цього тижня форвард відправиться у Турин, де пройде медичне обстеження та підпише контракт.

🚨⚪️⚫️ Randal Kolo Muani to Juventus, here we go! Deal in place on loan until June from PSG and NO buy option clause.



Kolo Muani has accepted the proposal and will fly to Turin this week for medical tests.



Agreement sealed. 🇫🇷 pic.twitter.com/8lnxDC1k5d — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2025

Нагадаємо, що головний тренер ПСЖ Луїс Енріке виключив Рандаля Коло Муані зі складу команди. Ця ж доля спіткала ще й Мілана Шкріньяра.

Раніше повідомлялося, що півзахисник італійського Наполі та збірної Грузії Хвіча Кварацхелія близький до переходу у ПСЖ.