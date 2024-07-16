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Ювентус презентував нову домашню форму

Андрій Яросименко — 16 липня, 11:57
Ювентус презентував нову домашню форму

Туринський Ювентус презентував комплект домашньої форми на сезон 2024-25.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Форма "біло-чорних" розроблена разом із компанією Adidas містить оригінальні кольори клубу.

"Ви готові до подорожі на Місяць? Чорно-білий колір поєднується у сміливій інтерпретації з космічним відтінком, з витонченою графікою кратерів по всій поверхні, що безпомилково відображає ландшафт місячної поверхні.
Святкування місячних місій — найвищий символ першопрохідницького духу: це мета домашньої футболки сезону 2024/25, яка покликана розповісти історію про відданість Ювентуса розширенню меж можливого в безперервному прагненні до прогресу", — пресслужба "зебр".

Нагадаємо, раніше "бьянконері" оголосили про оренду голкіпера Монци Мікеле Ді Грегоріо.

Ювентус

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