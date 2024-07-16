Ювентус презентував нову домашню форму
Туринський Ювентус презентував комплект домашньої форми на сезон 2024-25.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Форма "біло-чорних" розроблена разом із компанією Adidas містить оригінальні кольори клубу.
"Ви готові до подорожі на Місяць? Чорно-білий колір поєднується у сміливій інтерпретації з космічним відтінком, з витонченою графікою кратерів по всій поверхні, що безпомилково відображає ландшафт місячної поверхні.
Святкування місячних місій — найвищий символ першопрохідницького духу: це мета домашньої футболки сезону 2024/25, яка покликана розповісти історію про відданість Ювентуса розширенню меж можливого в безперервному прагненні до прогресу", — пресслужба "зебр".
Нагадаємо, раніше "бьянконері" оголосили про оренду голкіпера Монци Мікеле Ді Грегоріо.