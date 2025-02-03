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Ювентус оголосив про перехід захисника Ньюкасла

Станіслав Лисак — 3 лютого 2025, 23:29
Футболіст Лойд Келлі
Лойд Келлі (справа)
ФК Ювентус

Туринський Ювентус оголосив про підписання центрального захисника Ньюкасла Лойда Келлі.

Про це йдеться у соцмережах "бьянконеррі".

26-річний англієць ямайського походження приєднався до італійської команди на правах оренди. Ювентус сплатить 3,8 млн євро за угоду, яка розрахована до кінця сезону-2024/2025.

Туринці зобов'язані викупити контракт гравця за 17,2 млн євро 1 липня 2025 року. У нинішній кампанії Келлі провів 14 матчів за Ньюкасл в усіх турнірах та відзначився одним асистом.

Напередодні повідомлялося, що Бразильський футболіст Даніло перейшов до Фламенгу після розірвання контракту з Ювентусом.

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