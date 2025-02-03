Ювентус оголосив про перехід захисника Ньюкасла

Туринський Ювентус оголосив про підписання центрального захисника Ньюкасла Лойда Келлі.

Про це йдеться у соцмережах "бьянконеррі".

26-річний англієць ямайського походження приєднався до італійської команди на правах оренди. Ювентус сплатить 3,8 млн євро за угоду, яка розрахована до кінця сезону-2024/2025.

Туринці зобов'язані викупити контракт гравця за 17,2 млн євро 1 липня 2025 року. У нинішній кампанії Келлі провів 14 матчів за Ньюкасл в усіх турнірах та відзначився одним асистом.

Ufficiale | Lloyd Kelly è un nuovo giocatore della Juventus!



Benvenuto in ⚪⚫ — JuventusFC (@juventusfc) February 3, 2025

Напередодні повідомлялося, що Бразильський футболіст Даніло перейшов до Фламенгу після розірвання контракту з Ювентусом.