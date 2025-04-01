Ювентус втратив основного захисника на 4-7 тижнів

Центральний захисник Ювентуса Федеріко Гатті отримав важку травму 29 березня в матчі Серії А проти Дженоа (перемога 1:0).

Про це повідомляє пресслужба туринського клубу.

За їхньою інформацією, у Гатті діагностовано неповний перелом діафіза малогомілкової кістки. За прогнозами лікарів, відновлення 26-річного італійця займе від чотирьох до семи тижнів. Існує доволі виска ймовірність того, що у поточному клубному сезоні захисник більше не зіграє.

У поточній кампанії на рахунку Гатті 1 гол і 2 асисти в 40 матчах за Ювентус у всіх турнірах. Трансферна вартість гравця оцінюється у 25 мільйонів євро, контракт діє до літа 2028 року.

Раніше повідомлялося про те, що Ювентус готовий розірвати контракт із Аркадіушем Міліком.