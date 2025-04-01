Ювентус хоче позбутись свого нападника через високу травматичність

Туринський Ювентус планує розірвати контракт з нападником Аркадіушем Міліком, який більше лікується від травм, ніж грає за клуб.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Форвард збірної Польщі отримав травму влітку 2024 року в матчі проти України і з того часу ще не провів жодної хвилини на полі. Строки відновлення після ушкодження меніска щоразу переносили.

Arek #Milik’s story at #Juventus is going to the end. The contract expires in 2026, but #Juve are evaluating the possibility to terminate the contract in the next months ahead of the deadline. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 31, 2025

Нагадаємо, Мілік приєднався до Ювентуса у 2023 році, а його контракт розраховано ще на рік.

Раніше поляк грав за Наполі, Аякс, Марсель, Баєр та Гурнік.

Окрім того, "Стара синьйора" більше не впевнена у доцільності викупу контракту форварда ПСЖ, який виступає за клуб на правах оренди.