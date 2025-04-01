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Ювентус хоче позбутись свого нападника через високу травматичність

Володимир Максименко — 1 квітня 2025, 14:38
Ювентус хоче позбутись свого нападника через високу травматичність
Ювентус
Getty Images

Туринський Ювентус планує розірвати контракт з нападником Аркадіушем Міліком, який більше лікується від травм, ніж грає за клуб.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Форвард збірної Польщі отримав травму влітку 2024 року в матчі проти України і з того часу ще не провів жодної хвилини на полі. Строки відновлення після ушкодження меніска щоразу переносили.

Нагадаємо, Мілік приєднався до Ювентуса у 2023 році, а його контракт розраховано ще на рік.

Раніше поляк грав за Наполі, Аякс, Марсель, Баєр та Гурнік.

Окрім того, "Стара синьйора" більше не впевнена у доцільності викупу контракту форварда ПСЖ, який виступає за клуб на правах оренди.

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