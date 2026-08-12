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Півзахисник Ювентуса відхилив пропозиції з АПЛ та Ліги 1

Софія Кулай — 12 серпня 2026, 12:51
Півзахисник Ювентуса відхилив пропозиції з АПЛ та Ліги 1
Дуглас Луїс
instagram.com/dgoficial

Півзахисник туринського Ювентуса Дуглас Луїс відмовився від пропозицій від неназваних клубів із французької Ліги 1 та Англійської Прем'єр-ліги.

Про це інформує Ніколо Скіра.

Бразилець відхилив їх через те, що прагне закріпитися в італійському гранді. Така нагода у нього залишається.

Попри це, 28-річний футболіст мріє у майбутньому приміряти футболку Манчестер Юнайтед, тому "стара синьйора" розглядає варіант із обміном на нападника "червоних дияволів" Джошуа Зіркзе.

Нагадаємо, що Луїс увесь минулий сезон-2025/26 провів в орендах: у першій частині виступав за Ноттінгем Форест, а у другій – за Астон Віллу. Сумарно провів 34 матчі, у яких відзначився голом та 2 асистами.

У Дугласа є чинний контракт із Ювентусом, який спливає 30 червня 2026 року, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 18 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що колишній нападник туринців Душан Влахович погодився перейти у турецький Бешикташ.

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