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Де Хеа підписав новий контракт з Фіорентиною

Олексій Погорелов — 31 травня 2025, 07:16
Давід Де Хеа
Давід Де Хеа
ФК Фіорентина

Голкіпер Фіорентини Давід Де Хеа продовжить свої виступи за італійську команду.

Про це йдеться на сайті "фіалок".

Попередня угода сторін закінчувалася цього літа. І хоча клуб мав опцію продовження контракту на рік, вони домовилися про більш тривалий договір. У підсумку Де Хеа постаив свій підпис під контрактом до літа 2028 року.

Давід Де Хеа приєднався до Фіорентини минулого літа після річної перерви від футболу.До цього він 12 сезонів провів у складі Манчестер Юнайтед.

34-річний іспанець взяв участь у 42 матчах флорентійського клубу, в яких пропустив 50 голів та 11 разів відстояв на "нуль".

Раніше стало відомо, що Фіорентина розірвала контракт з головним тренером Раффаеле Палладіно та всім його тренерським штабом всього через рік після початку співпраці.

Місце Палладіно у Флоренції може посісти тренер, який вже працював із командою.

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