Де Хеа підписав новий контракт з Фіорентиною

Голкіпер Фіорентини Давід Де Хеа продовжить свої виступи за італійську команду.

Про це йдеться на сайті "фіалок".

Попередня угода сторін закінчувалася цього літа. І хоча клуб мав опцію продовження контракту на рік, вони домовилися про більш тривалий договір. У підсумку Де Хеа постаив свій підпис під контрактом до літа 2028 року.

Давід Де Хеа приєднався до Фіорентини минулого літа після річної перерви від футболу.До цього він 12 сезонів провів у складі Манчестер Юнайтед.

34-річний іспанець взяв участь у 42 матчах флорентійського клубу, в яких пропустив 50 голів та 11 разів відстояв на "нуль".

Раніше стало відомо, що Фіорентина розірвала контракт з головним тренером Раффаеле Палладіно та всім його тренерським штабом всього через рік після початку співпраці.

Місце Палладіно у Флоренції може посісти тренер, який вже працював із командою.