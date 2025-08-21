Бути Давидом Де Хеа: пончики Фергюсона, рік без футболу і ренесанс у Флоренції

Сьогодні Полісся поміряється силами з Фіорентиною – отже, на житомирян чекає випробування дійсно топовим голкіпером.

Давид Де Хеа – легенда Манчестер Юнайтед, що тріумфально повернулась до футболу після року відпочинку.

Чемпіон розповідає про воротаря, що побував на вершині, впав на дно, але все одно готовий продовжувати.

***

Вся ця історія просякнута символізмом.

Де ще переживати особистий ренесанс, як не в місті, де Леонардо Да Вінчі писав Джоконду, Мікеланджело творив Давида, а Ботічеллі зображав Венеру?

Ідеально ж.

Хоча, якщо згадати настрої річної давнини, то підписання Фіорентиною Давида Де Хеа зовсім не викликало фурору.

"Вони підписували не першого номера Ман Юнайтед, а людину, що рік не грала у футбол. Була невизначеність. Вони не знали, що отримають", – каже Manchester Evening News італійський кореспондент Аласдер Маккензі.

Це вже потім, коли він врятував їх проти Академії Пушкаша в Лізі конференцій, тіфозі почали розуміти.

Ну, а ще далі – два відбиті пенальті проти Мілана; 8 поспіль перемог в Серії А – найкращий їхній результат з 1960 року.

Вже у листопаді 2024-го Марко Амелія, що й сам був неабияким майстром на воротах, визнав:

"Давид Де Хеа – найкращий голкіпер у Серії А".

Неймовірно для воротаря, який, здається, грав завжди – так довго він у цьому бізнесі.

***

"Я бачив дві епохи у футболі. Чесно кажучи, мені буває з цим складно. Коли я був молодим хлопцем, я вітався, а говорив, коли до мене звертались. Решту часу я слухав старших. Зараз не вітається майже ніхто. Повага зникла. Інший світ, а той, старий, вже не повернути", – ділиться Де Хеа.

Після переїзду до Флоренції він повертав собі форму на полі, а поза ним вчив італійську, облаштовував побут, вливався в команду.

І влився ж.

Тим не менше, сьогодні Давид радий прибуттю 39-річного Едіна Джеко – тепер йому є з ким потеревенити про старе:

"В перший же день тренувального табору Едін нагадав, що це він забив перший гол, який я пропустив у Ман Юнайтед".

Для Де Хеа це не привід ображатися. Його найкращі товариші зі світу футболу – Хуан Мата й Серхіо Агуеро, від яких він теж достатньо настраждався:

"Дружба важливіша за будь-яке суперництво".

Тренер Стефано Піолі щасливий мати в команді такого дорослого в усіх сенсах футболіста.

***

За плечима Де Хеа дуже, дуже багато всього.

Молоді не повірять, але він грав за Атлетико ДО Дієго Сімеоне – вони розминулися майже на півроку.

Sergio Aguero and De Gea at Atletico Madrid pic.twitter.com/twusOAsjws — Kobi (@UtdKobi) June 5, 2024

"18 років мені було, і мене хотіли орендувати Нумансія, Лас-Пальмас і, здається. Віган. Та я не хотів йти. Мені тоді погрожували, що відправлять на лавку в резервну команду, але за мене заступився тренер воротарів основи – і взяв третім. Асенхо був першим, за ним Роберто. Але вони обоє отримали травми впродовж кількох дні в..." – кар'єра Де Хеа підтверджує, що не буває великого успіху без долі фарту.

Він вчепився за шанс, видав низку крутих матчів – і влітку 2011-го МЮ заплатив 25 млн євро за геть зеленого хлопчину.

Тоді Давид ще не знав, що сер Алекс Фергюсон за весь час в клубі пропустив лише 2 матчі – перший через весілля сина, а інший, щоб подивитися його вживу на "Кальдероні".

Вони й досі зберегли теплі стосунки. Подивіться лишень, як радий був шотландець бачити Давида на "Олд Траффорд" пару тижнів назад.

🎥-🔴 A special moment between De Gea & Sir Alex Ferguson pic.twitter.com/4nuazXrPqj — Beyond United (@BeyondUTD1) August 8, 2025

"Впевнений, він якщо не найкращий, то один з найкращих тренерів в історії", – запевняє Де Хеа, а щоб переконати розповідає шикарнющий анекдот.

"Пам'ятаєш, мене одного разу звинуватили в кражіжці пончиків у супермаркеті? А в нас того дня було заплановане тренування. Їду я, значить, на базу МЮ, а моє фото вже в газетах, в інтернеті. Я втратив дар мови. В Англії це подавали так, ніби це кінець світу. І хоча це була повна брехня, вони згодом навіть не вибачились.

Але ось вам Фергюсон: того дня він зайшов до роздягальні з дуже серйозним лицем, а тоді дістав коробку пончиків, поставив на стіл і сказав: "Беріть, хто хоче. Може ти, Давиде?" Всі розреготалися. Він був нам як батько".

Може, саме тому вони й виграли той чемпіонат – бо були сім'єю?

І вже точно не виграли всі наступні, бо ніхто в МЮ після Фергюсона, не створив навіть подобу справжньої сім'ї.

***

Де Хеа провів у Манчестері 12 років, 545 матчів, але майже весь час лише вичерпував воду з Титаніка.

Гравці приходили все слабші, а тренери – все дивніші.

David De Gea with one of the best goalkeeper performances I've ever seen. It was Arsenal vs De Gea not Manchester United pic.twitter.com/0W9mukMAh1 — Triple M (@Tripple____M) February 11, 2025

Коли Ерік тен Хаг з порога заявив, що його у голкіпері цікавить насамперед гра ногами, у Де Хеа очі полізли на лоба. Він-бо зовсім не Ноєр, а класичний, олдскульний воротар; можливо, найкращий у поколінні за рефлексами на лінії.

Йому стали закидати гігантську зарплату – аж 375 тисяч фунтів в тиждень, геть забувши, що саме Де Хеа встановив рекорд АПЛ за сейвами в одному матчі – 14 проти Арсеналу в 2017-му.

Вони посварилися – а як було не посваритися?

"Мабуть, провести 12 років у Манчестері непросто. Я відчув, що настав час, зробити перерву. Я трохи переситився футболом".

І тоді він пішов у нікуди.

Цілий рік без клубу – лише індивідуальні заняття на базі Акрінгтон Стенлі в Англії, а тоді у тренувальному центрі збірної іспанії у Лас-Росас.

Рік ментального й фізичного перезавантаження, щоб заснувати кіберспортивну команду, подивитися улюблене аніме, сходити на Slipknot, як справжній фанат металу, і частіше бачити доньку з дружиною – популярною в Іспанії співачкою Едурне.

Писали, що його торгували саудівці, але якраз Едурне відговорила – ну куди їй в шаріат?

Також Де Хеа запрошували різні англійці, але не ті, кого він чекав:

"Після стількох років у Юнайтед я відчував, що не хочу грати в Англії за якийсь інший клуб".

Нещодавнє повернення Де Хеа на "Олд Траффорд" підтвердило його правоту. Для манкуніанців, втомлених ляпами Андре Онана, він досі свій. Вони скандують його ім'я гучніше за багатьох нових носіїв червоних футболок.

A final farewell for De Gea #mufc pic.twitter.com/AeXt16JgoT — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) August 9, 2025

***

"Магічний момент для мене та моєї сім'ї – повернутися додому. Наші шляхи ще можуть перетнутися", – написав їм Де Хеа, давши старт спекуляціям у ЗМІ.

Хоча, здається, це тільки хайп.

Де Хеа справді кращий за Онана. Минулого сезону у Фіорентині він зіграв "насухо" кожен третій матч у Серії А, пропустив у них 38 голів (у Онана – 44 за сильніший МЮ). У Давида 74% відбитих ударів, а у Онана – 67%. Також у Де Хеа аж 47% точних лонгболів, а в камерунця лише 30%.

Варто було відчепитися від його ніг, як іспанець ще й асист виконав на Мойзе Кіна.

That De Gea assist. 😋

The finish by Kean. 😤

THE CELEBRATION. 🤯#FiorentinaVerona pic.twitter.com/cyxqlZlYZL — ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) November 12, 2024

При цьому слабини не зникли – Де Хеа далі помиляється на виходах і невпевнений у дир-дир з захисниками. Фіорентина просто не на тому рівні, щоб чіплятися до таких дрібниць.

Нещодавно вони продовжили контракт до 2028 року, а в соцмережах Давид пише:

"Я народився в Іспанії, виріс в Англії, а в Італії насолоджуюсь життям".

З цієї зони комфорту його вирвати буде непросто.

"Фіалки" міцно вхопилися за свого несподіваного вожака і готують команду, що нарешті зможе зачепитися за місце в ЛЧ. Клуб втримав Додо, Кіна, Госенса, Фаджолі, ще й точково підсилився влітку.

Полісся? Буде добре, якщо Давид просто запам'ятає цю назву.

Він птах зовсім іншого польоту.

"Де Хеа все ще монстр. Гравець світового класу. Тут ми швидко зрозуміли, чому він став чемпіоном. Ми повинні дякувати йому щодня, бо він приклад для наслідування", – казав вже екстренер "Фіалок" Роберто Палладіно.

Сам Давид обіцяє розповісти багато цікавого, коли завершить кар'єру – наприклад, як вже одягнув форму Реала, а тоді повернувся до МЮ в 2015-му. Це пахне сенсацією рівня одкровень Златана про Барселону – хто відмовиться почитати?

Хоча, мабуть, доведеться чекати ще довго.

Днями ще одна жива легенда Паоло Ді Каніо здійняв бурю, порівнявши сучасну Серію А з цвинтарем слонів. Роналду згадав, Рібері, Де Брейне, Модрича. А от Де Хеа пропустив.

І дуже правильно пропустив.

На даний момент Давид у Флоренції найбільше нагадує Едвіна ван дер Сара в Манчестері, що теж переїхав ветераном у 35 років, але їх ще довго ніхто не помічав, поки воротар збирав призи і компліменти.