Ювентус – Мілан: де дивитися центральний матч туру Серії А

Мілан завітає в гості до Ювентуса в центральному матчі 6 туру італійської Серії А.

Поєдинок запланований на неділю, 5 жовтня, на "Альянц Стедіум" у Турині. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Після 5 зіграних матчів у чемпіонаті Італії обидві команди знаходяться серед лідерів турнірної таблиці. Мілан після перемоги над Наполі в попередньому турі очолив Серію А, маючи 12 залікових пунктів, як і неаполітанці та Рома.

Ювентус наразі розташувався на 4 сходинці турнірної таблиці, заробивши 11 очок. У попередньому турі туринці зіграли внічию з Аталантою.