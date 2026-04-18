Наполі проведе акцію проти дискримінації у грі проти Лації в 33-му турі Серії А

Італійський Наполі повідомив, що проведе акцію проти дискримінації у домашньому поєдинку 33-го туру Серії А проти Лаціо, який відбудеться сьогодні, 18 квітня, о 19:00 за київським часом.

Про це інформує пресслужба клубу.

Гравці вийдуть на поле у супроводі дітей різних етнічностей.

"Мета ініціативи – донести свою думку через футбол та на стадіоні "Марадона", символічному місці, де діти стануть головними героями соціально значущої події, зосередженої на інтеграції та рівних можливостях. Діти, які беруть участь у цьому процесі, є справжнім обличчям багатокультурного, яскравого та інклюзивного міста, де різноманітність є цінним активом, що веде до колективного зростання", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що для обох команд важлива перемога. Наполі посідає 2-ге місце в турнірній таблиці Серії А, маючи в активі 66 очок. Відставання від Інтера зросло вже до 12 пунктів, і аби залишитися в боротьбі, треба набирати максимум балів.

Натомість Лаціо з 44 балами йде 10-м та формально зберігає шанси на єврокубкове місце. До шостої Роми – 13 пунктів. Поразка Лаціо та перемога Роми у грі проти Аталанти можуть достроково вибити команду з боротьби за європутівку.

У попередньому турі Наполі сенсаційно втратив бали у грі з Пармою, а Лаціо мінімально поступився Фіорентині.

