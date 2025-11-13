Ювентус націлився на трансфер воротаря Мілана

Туринський Ювентус зацікавлений у підписанні голкіпера Мілана та збірної Франції Майка Меньяна.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Туринський клуб працює над тим, щоб переконати 30-річного воротаря перейти до них влітку 2026 року на правах вільного агента.

Зазначається, що переговори Меньяна з Міланом щодо продовження контракту зайшли у глухий кут. Чинна угода гравця розрахована до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює його у 25 млн євро.

У поточному сезоні на рахунку француза 12 зіграних матчів, 6 з яких він відстояв на нуль.

Раніше повідомлялося, що в послугах голкіпера також зацікавлені Баварія та Челсі.