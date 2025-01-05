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Ювентус зняв вето на продаж свого найдорожчого нападника

Олексій Мурзак — 5 січня 2025, 13:28
Ювентус зняв вето на продаж свого найдорожчого нападника
Душан Влахович
Profimedia

Зірковий нападник Ювентуса Душан Влахович втратив статус гравця, що не продається.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, "б’янконері" зняли вето на трансфер серба. Також наразі немає жодних домовленостей щодо продовження контракту, котрий завершується влітку 2026 року.

Зазначається, що Ювентус готовий розглянути пропозиції щодо нападника упродовж наступних місяців.

Влахович грає за Ювентус із січня 2022 року, куди перейшов із Фіорентини за 83,5 млн євро. Цього сезону форвард забив 12 м'ячів і віддав 3 гольові передаяі у 25 матчах у всіх турнірах.

Аналітичний портал Transfermarkt оцінює 24-річного нападника в 60 млн євро. Він є найдорожчим футболістом Ювентуса на пару з центральним захисником Глейсоном Бремером.

Раніше стало відомо, що Ювентус хоче підписати нападника Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзе.

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