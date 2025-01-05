Ювентус зробить пропозицію щодо нападника Манчестер Юнайтед

Нападник Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзе відкритий до можливого повернення в Серію А.

Про це повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра.

Туринський Ювентус уже спілкується з агентом футболіста Кіа Джурабчяном, щоб оформити угоду вже в зимове трансферне вікно.

Зазначається, що "б'янконері" можуть спробувати підписати гравця збірної Нідерландів на правах оренди з потенційним правом викупу.

Керівництво "червоних дияволів" просить відразу повноцінний трансфер або зобов'язання про викуп гравця після завершення оренди.

Joshua #Zirkzee has opened the door to a possible return in SerieA: #Juventus are in talks with his agent Kia Joorabchian and will try to sign him from #ManchesterUnited. #Juve have offered a loan with the option to buy, but #MUFC ask a permanent deal or an obligation. #transfers https://t.co/5dgwVV7GjC — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 5, 2025

Нагадаємо, що Юнайтед заплатили за трансфер Джошуа Зіркзе італійській Болоньї 42,5 мільйона євро.

У нинішньому сезоні нападник відзначився чотирма голами та двома асистами у 27 матчах Манчестер Юнайтед у всіх турнірах.