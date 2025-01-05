Ювентус зробить пропозицію щодо нападника Манчестер Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед
Нападник Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзе відкритий до можливого повернення в Серію А.
Про це повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра.
Туринський Ювентус уже спілкується з агентом футболіста Кіа Джурабчяном, щоб оформити угоду вже в зимове трансферне вікно.
Зазначається, що "б'янконері" можуть спробувати підписати гравця збірної Нідерландів на правах оренди з потенційним правом викупу.
Керівництво "червоних дияволів" просить відразу повноцінний трансфер або зобов'язання про викуп гравця після завершення оренди.
Нагадаємо, що Юнайтед заплатили за трансфер Джошуа Зіркзе італійській Болоньї 42,5 мільйона євро.
У нинішньому сезоні нападник відзначився чотирма голами та двома асистами у 27 матчах Манчестер Юнайтед у всіх турнірах.