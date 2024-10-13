Ювентус назвав умову продажу Влаховича

Ювентус розглядає можливість продажу сербського форварда Душана Влаховича наступного літа.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Туринці не виключають імовірність продажу 24-річного футболіста, якщо той не продовжить контракт із клубом. Наступний етап переговорів із гравцем щодо нового договору запланований на грудень.

Влахович виступає за Ювентус із січня 2022 року після переходу з Фіорентини за 83 мільйони євро. Чинна угода футболіста спливає влітку 2026 року.

У сезоні-2024/25 він зіграв 9 матчі на клубному рівні, у яких відзначився 7 забитими м'ячами та 1 асистом. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 65 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що Ювентус націлився на трансфер Мілана Шкриньяра.