Ювентус визначив пріоритетне підписання на зимове трансферне вікно

Туринський Ювентус працює на підписання центрального захисника під час зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За даними джерела, туринський клуб не планує підписувати вільного агента, а готує повноцінний трансфер. Список кандидатів наразі не називається.

Раніше повідомлялося, що захисник туринців Хуан Кабаль отримав травму коліна у розташуванні збірної Колумбії. З високою часткою ймовірності, мова йде про розрив хрестоподібних зв’язок. Якщо лікарі підтвердять цей діагноз, то Кабаль у поточному сезоні більше не зіграє.

Аналогічну травму раніше отримав бразилець Бремер, який у поточному сезоні більше не зіграє.

Напередодні Ювентус провів переговори з французьким півзахисником Полем Погба щодо розірвання контракту.