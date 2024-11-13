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Ювентус визначив пріоритетне підписання на зимове трансферне вікно

Олександр Булава — 13 листопада 2024, 18:03
Ювентус визначив пріоритетне підписання на зимове трансферне вікно
x.com/juventusfc

Туринський Ювентус працює на підписання центрального захисника під час зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За даними джерела, туринський клуб не планує підписувати вільного агента, а готує повноцінний трансфер. Список кандидатів наразі не називається.

Раніше повідомлялося, що захисник туринців Хуан Кабаль отримав травму коліна у розташуванні збірної Колумбії. З високою часткою ймовірності, мова йде про розрив хрестоподібних зв’язок. Якщо лікарі підтвердять цей діагноз, то Кабаль у поточному сезоні більше не зіграє.

Аналогічну травму раніше отримав бразилець Бремер, який у поточному сезоні більше не зіграє.

Напередодні Ювентус провів переговори з французьким півзахисником Полем Погба щодо розірвання контракту.

Ювентус

Ювентус

Ювентус може втратити захисника до кінця сезону
Ювентус провів переговори з Погба
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